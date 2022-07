Kids Tampa Brasov, din nou in topul academiilor de fotbal din Romania

ACS Kids Tampa Brasov este din nou in topul academiilor de fotbal din Romania. FRF a facut public clasamentul celor mai bune 50 de academii din tara. Iar "ursii" sunt pe locul 23, cu un total de 77,2 puncte. "Alb-albastrii" au urcat o pozitie fata de anul trecut, cand au fost pe locul 24. Dar au adunat si cu 4,29 puncte mai mult."Ne mandrim ca si in acest an suntem acolo, intre cele mai bune academii de fotbal din tara. Desi concuram cu echipe de traditie, cu nume, dar si cu bugete de sute de ... citeste toata stirea