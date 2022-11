ACS Kids Tampa Brasov a remizat, 1-1, in deplasare, cu LPS Suceava, in ultima etapa a sezonului regular din Liga Elitelor U16. Golul brasovenilor a fost marcat de Dragos Mihaescu."Un meci dominat in totalitate de echipa noastra, atat prin posesie, cat si prin numarul de ocazii la poarta adversa. Dar, ... citeste toata stirea