Kids Tampa Brasov, victorii in primele teste din 2023

ACS Kids Tampa Brasov a inceput cu dreptul seria jocurilor amicale din 2023. Elevii lui Vasile Tatarciuc si Ciprian Anghel au disputat doua partide de verificare, fiecare de cate 60 de minute, impotriva Kids Tampa Liga de Tineret, respectiv Kids Tampa U17 (participanta in Liga Elitelor), ambele castigate cu 2-1.In disputa contra Kids Tampa LT, Nechita a marcat ambele goluri, in vreme ce Fasie a semnat reusita formatiei lui Florin Nistoroschi. In cealalta partida, contra Kids Tampa U17, pentru ... citeste toata stirea