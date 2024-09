Kids Tampa - Ciucas, duelul brasovean al etapei

ACS Kids Tampa - Ciucas Tarlungeni este duelul brasovean al etapei cu numarul cinci din Liga a 3-a. Partida va avea loc vineri, de la ora 17.00, pe Stadionul ICIM, cu cele doua formatii aflate pe ultimele locuri in Seria 6-a. "Ursii" au doar o victorie in patru partide, iar oaspetii nu au inca vreun punct. Celelalte echipe din judet joaca in deplasare, sambata, de la ora 17.00. SR Brasov va intalni CS Gheorgheni, ... citește toată știrea