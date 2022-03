Kids Tampa continua rezultatele pozitive, egal la Pucioasa

ACS Kids Tampa Brasov a reusit sa obtina inca un punct, al cincilea in 2022. "Ursii" au continuat forma buna si pe terenul celor de la FC Pucioasa, terminand la egalitate, 1-1 (0-1), dupa un joc bun. Brasovenii au deschis scorul in minutul 44 prin Marian Kerekes. Gazdele au reusit egalarea prin Calofir in minutul 57, stabilind si scorul final."Un joc bun, un punct important luat pe terenul unei echipe din topul seriei. Baietii au evoluat bine, am reusit chiar sa conducem la pauza si ne-am si ... citeste toata stirea