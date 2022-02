Kids Tampa - CSM Focsani 0-3, "alb-albastrii" vor juca sambata alte doua meciuri de pregatire

ACS Kids Tampa a disputat un nou joc amical, miercuri, in compania formatiei CSM Focsani 2007, care se afla pe locul secund in Seria a 2-a a Ligii a 5-a. Pe sinteticul de la baza ICIM, echipa din Moldova s-au impus cu 3-0 (1-0). Brasoveanul Sorin Stratila a deschis scorul, dupa o actiune personal, in minutul 40, iar Manu (53) si Predoiu (70) au inscris si ei pentru vranceni, aflati la primul amical in aceasta iarna.Sambata, Kids Tampa va disputa doua jocuri test: cu Dinamo Bacau (Liga 3, ... citeste toata stirea