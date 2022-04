Kids Tampa, cu Farul, FCSB si FC Bacau in faza semifinala a Ligii Elitelor U15

ACS Kids Tampa Brasov U15 are parte de adversari foarte dificili in fazele finale ale Ligii Elitelor si Cupei Romaniei. Elevii lui Cristian Cristea si Adrian Harlab vor juca in turneul semifinal din Liga Elitelor cu FCSB, Farul Constanta si FC Bacau. Partidele vor avea loc la baza Academiei Gheorghe Hagi in perioada 6-10 mai. Cateva zile mai devreme, mai exact pe 1 mai, Kids Tampa U15 se va duela in sferturi, in Cupa, cu FC Bacau, intr-un meci programat pe stadionul ICIM."In aceasta faza a ... citeste toata stirea