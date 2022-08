Kids Tampa, debut de campionat cu o victorie in derby

ACS Kids Tampa Brasov a debutat cu dreptul in noul sezon de Liga a 3-a. "Ursii" s-au impus acasa, cu 3-1 (1-1), pe Stadionul Tineretului, in derby-ul cu SR Brasov. Elevii lui Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc au inceput bine meciul, reusind sa deschida rapid scorul, in minutul 3, prin Sburlea, care a reluat cu capul in plasa, din 6 metri, o minge centrata de Dima. Scorul pauzei a fost 1-1 dupa ce Savu a egalat in minutul 42 la o nesincronizare a apararii gazdelor. La cateva minute de la ... citeste toata stirea