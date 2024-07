Kids Tampa, in Liga Elitelor la toate categoriile

Clubul Kids Tampa Brasov este si in acest an clasificat de Federatia Romana de Fotbal pe pozitia 14 si ramane si in acest an, singurul care mentine fotbalul brasovean in Liga Elitelor, la toate categoriile de varsta, si anume U13 (2012), U14 (2011), U15 (2010), U16 (2009), U17 (2008) si Tineret (2007).Procedura de evaluare a cluburilor si academiilor de fotbal din Romania, acopera sapte domenii fundamentale pentru performanta in fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, dupa cum ... citește toată știrea