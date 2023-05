ACS Kids Tampa Brasov va mai avea o reprezentanta in Liga Elitelor, cea mai importanta competitie pentru copii si juniori din Romania. "Ursii" vor fi prezenti cu grupa 2010, antrenata de Liviu Negoita, in prima editie a intrecerii pentru categoria U14, care va avea startul in toamna. De altfel, Comitetul Executiv al FRF a modificat structura sistemului competitional U14. Daca pana acum se desfasura sub forma Turneului Sperantelor, din toamna va fi un nou sistem. O competitie nationala intre ... citeste toata stirea