Kids Tampa, intre primele opt echipe din Liga Elitelor U15

Echipa Under 15 a ACS Kids Tampa a reusit sa obtina calificarea in faza semifinala a Ligii Elitelor, in primele opt formatii din tara la aceasta categorie de varsta. Dupa trei dueluri foarte tari in faza sferturilor, la Brazi (Prahova), elevii lui Cristi Cristea si Adrian Harlab si-au asigurat "biletele" pentru turneul semifinal."Alb-albastrii" au debutat cu o victorie in fata celor de la Petrolul Ploiesti, scor 2-1 (au marcat Tronciu si Grideanu), iar apoi au pierdut la limita jocul cu FCSB,