Kids Tampa invinge dramatic pe SR Brasov

ACS Kids Tampa Brasov a reusit sa se impuna, cu 2-1 (0-0), in derby-ul cu SR Brasov, intr-un joc din penultima etapa a play-out-ului Ligii a 3-a Seria C5.Aproximativ 900 de oameni au tinut sa asiste la meciul de pe ICIM si au avut ce vedea. Inclusiv o galerie consistenta a celor de la SR Brasov. Dupa o prima repriza echilibrata, gazdele au reusit sa deschida scorul in minutul 56, cand Popa l-a invins pe Cauca, dupa o actiune frumoasa. Oaspetii au restabilit egalitatea in minutul 74. In urma ... citeste toata stirea