Etapa a treia din Liga a 3-a programeaza un duel intre echipe brasovene. Azi, de la ora 17.00, pe Stadionul ICIM, ACS Kids Tampa va primi vizita lui Olimpic Zarnesti. Atat trupa lui Liviu Negoita cat si cea a lui Mihai Stere au cate o victorie in primele doua runde ale campionatului. Cele doua echipe s-au intalnit deja, in debutul acestui sezon, in primul tur din Cupa Romaniei, cand zarnestenii s-au impus pe terenul "alb-albastrilor" cu 6-2.