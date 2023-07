ACS Kids Tampa Brasov este pe locul 14 in clasamentul academiior de fotbal intocmit de FRF pentru anul 2023. "Ursii" au reusit un salt mare in ierarhie fata de 2022, fiind mai sus cu 10 locuri, dar si avand cu aproape 5 puncte mai mult (82 fata de 77,2). Academia de Fotbal ACS Kids Tampa a depasit in acest an echipe celebre, precum FC Arges, UTA, Rapid, Petrolul, FCU Craiova sau Dinamo, aratand inca o data ca nu degeaba este numarul 1 in Brasov si printre cele mai bune din tara in ultimii ani. ... citeste toata stirea