Kids Tampa, punct important cu liderul C5

ACS Kids Tampa a obtinut un punct important in etapa cu numarul 17 a Ligii a 3-a, in compania liderului Seriei a V-a, AFC Odorheiu Secuiesc. Tinerii jucatori brasoveni au remizat, scor 1-1 (1-1), dupa ce in primul joc oficial din 2022 castigasera la Olimpic Cetate Rasnov.Dupa un debut echilibrat de partida, harghitenii au deschis scorul prin Antal Barna, care a trimis langa bara de la marginea careului (13). Razvan Zota a egalat apoi cu o executie frumoasa, din partea stanga aproape de tusa ... citeste toata stirea