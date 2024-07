Kids Tampa, singurul club care mentine fotbalul brasovean in Liga Elitelor

Academia de fotbal Kids Tampa, singura din Brasov care joaca si in acest an, in Liga Elitelor la toate categoriile competitiei! Clubul ocupa in 2024 locul 14 din 124 de scoli de fotbal din toata tara!Clubul Kids Tampa Brasov este si in acest an clasificat de Federatia Romana de Fotbal pe pozitia 14 si ramane si in acest an, singurul care mentine fotbalul brasovean in Liga Elitelor, la toate categoriile de varsta, si anume U13 (2012), U14 (2011), U15 (2010), U16 (2009), U17 (2008) si Tineret ... citește toată știrea