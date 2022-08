Kids Tampa - SR, duel brasovean in prima etapa

Dupa ce joi au fost aprobate cele 10 serii din Liga a 3-a, vineri a fost tras la sorti si programul noului sezon competitonal. In Seria a 5-a vom avea parte de un duel brasovean inca din prima etapa, ACS Kids Tampa urmand a primi, pe ICIM, vizita concitadinei SR. Olimpic Cetate Rasnov va debuta in noul sezon in deplasare la Sepsi OSK 2, formatie pe care a intalnit-o de nu mai putin de cinci ori in stagiunea precedenta. Nu in ultimul rand, nou promovata Olimpic Zarnesti va juca tot in deplasare ... citeste toata stirea