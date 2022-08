Kids Tampa - Targu Secuiesc si SR - Rasnov, meciuri cu echipe brasovene in primul tur al Cupei

Trei dintre cele patru formatii brasovene din Liga a 3-a vor disputa, miercuri, primele lor jocuri oficiale din noul sezon. Este vorba de duelurile din primul tur al Cupei Romaniei, editia 2022-2023, intre acestea ACS Kids Tampa - KSE Targu Secuiesc (foto sus) si SR Brasov - Olimpic Cetate Rasnov (foto jos). Cele patru echipe au fost colege in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, in ultimele doua sezoane, avand sanse bune sa se intalneasca si in noul campionat."Ursii" vor primi vizita covasnenilor, pe ... citeste toata stirea