Kids Tampa, tot in Liga a 3-a

Echipa de seniori a ACS Kids Tampa Brasov va juca si in sezonul urmator in Liga a 3-a. Cererea "ursilor" de a ocupa unul dintre locurile vacante pentru sezonul 2022/2023 a fost acceptata de Federatia Romana de Fotbal, astfel ca brasovenii vor evolua tot in al treilea esalon fotbalistic al tarii."Ne bucuram foarte mult ca vom putea sa ne continuam aventura in Liga a 3-a. Copiii nostri au capatat mai multa experienta in cei doi ani in care am fost prezenti in al treilea esalon fotbalistic al ... citeste toata stirea