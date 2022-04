Kids Tampa U15, calificare in optimile Cupei Romaniei

ACS Kids Tampa Brasov U15 s-a calificat in optimile Cupei Romaniei dupa ce a invins, in deplasare, cu 3-0 (3-0), pe CSS Targoviste. Cu biletele asigurate pentru sferturile sezonului in Liga Elitelor, "ursii" antrenati de Cristian Cristea si Adrian Hirlab au reusit sa treaca mai departe si in Cupa Romaniei. Brasovenii s-au impus la scor, in fata CSS Targoviste, dupa un meci foarte bun, mai ales in prima repriza, cand au inscris toate golurile prin Grideanu, Dinka si Mihaescu."Am avut un ... citeste toata stirea