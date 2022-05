Kids Tampa U15, calificare in semifinalele Cupei Romaniei

ACS Kids Tampa Brasov s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei U15 dupa ce a trecut, in sferturi, de FC Bacau. "Ursii" lui Cristian Cristea si Adrian Harlab s-au impus cu 2-1 (1-0), gratie golurilor semnate de Sandu si Ungureanu."Este o calificare muncita. Baietii au dat dovada de sacrificiu si caracter si ii felicit pentru asta. Ii dedicam aceasta calificare lui Rares Minea, cel care in aceasta saptamana a suferit o accidentare serioasa care, din pacate, il va tine o perioada lunga ... citeste toata stirea