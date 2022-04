ACS Kids Tampa Brasov s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei U15 dupa ce a trecut, in faza optimilor, de Petrolul Ploiesti. "Ursii" pregatiti de Cristian Cristea si Adrian Harlab s-au impus cu 2-0, la Brazi, in fata "galben-albastrilor", gratie unei "duble" semnate de Mihaescu."Un meci pe care l-am castigat mai clar decat arata scorul. Desi am avut cativa jucatori indisponibili, copiii s-au mobilizat exemplar si au ... citeste toata stirea