ACS Kids Tampa Brasov a ratat calificarea in finala Cupei Romaniei U15. Dupa o victorie cu 1-0 pe propriul teren, "ursii" au fost invinsi, duminica, cu 4-0 (1-0), in deplasare, de Universitatea Cluj. Astfel, brasovenii lui Cristian Cristea si Adrian Harlab au incheiat un sezon reusit, in care au ajuns in semifinale si in Liga Elitelor si in Cupa Romaniei."Incheiem ... citeste toata stirea