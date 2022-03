Kids Tampa U15, victorie inaintea sferturilor din Liga Elitelor

ACS Kids Tampa Brasov U15 a terminat in forta campionatul regular din Liga Elitelor, reusind o noua victorie, 1-0, acasa, cu AFC Odorheiu Secuiesc. Singurul gol al meciului a fost marcat de Dragos Mihaescu. "Ursii" au incheiat seria a 14-a cu 23 de puncte, adunate din 7 victorii si 2 rezultate de egalitate, suferind doar o infrangere."Un meci mai putin reusit, dar este bine ca am terminat cu o victorie campionatul regular. Copiii au intrat prea relaxati in teren si acest lucru s-a vazut in ... citeste toata stirea