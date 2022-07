Kids Tampa va avea doi sportivi la Campionatul European U15 de la Ibiza

ACS Kids Tampa va avea doi reprezentanti la Campionatul European U15 de badminton, competitie care va fi gazduita in luna septembrie de Ibiza, Spania.Calin Grajdieru a primit convocare pentru echipele de dublu, atat masculin cat si mixt, fiind de asemenea si pe lista rezervelor in concursul de simplu.De asemenea, in premiera pentru nationala U15, a fost convocat si Maxim Iacob, care a fost nominalizat pe lista rezervelor pentru echipa de dublu, masculin."Pentru Calin, aceasta convocare ... citeste toata stirea