Kids Tampa, victorie cu Blejoi, cu doua goluri ale lui Nechita

ACS Kids Tampa a invins, sambata dupa amiaza, liderul playout-ului din Seria a 5-a a Ligii a 3-a, CS Blejoi. Baietii lui Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc s-au impuna cu 2-1 (1-1), in etapa cu numarul cinci din partea a doua a campionatului. Prahovenii au deschis scorul prin Lambru, din penalty (28), iar Nechita a egalat in prelungirile primei reprize. Ca si in prima parte, dupa pauza tinerii jucatori ai Tampei au reusit sa mentina echilibrul contra uneia din echipele experimentate din C5, iar