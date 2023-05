CS Kids Tampa Brasov s-a impus, cu 1-0 (1-0), acasa, contra celor de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2 in play-out-ul Ligii a 3-a, Seria C5.Singurul gol al meciului a fost marcat de Zota, din pasa lui Clinci, in primul minut de prelungire al primei reprize."A fost un joc echilibrat, pe contre in multe momente. Baietii au avut o evolutie buna, au reusit sa isi creeze destule faze la ... citeste toata stirea