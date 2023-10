Victorie la scor pentru Kids Tampa in fata lui SR, in ultima etapa din turul sezonului regulat al Ligii a 3-a. Baietii antrenati de Liviu Negoita s-au impus cu 5-0 (1-0) pe Stadionul Tineretului in fata pustilor lui Ionel Parvu. Plaiasu a marcat singurul gol al primei reprize (28), Nechita a majorat scorul, din penalty (60), iar Clinci, cu o dubla (68, 80) si Carlo Danciu (70) au completat victoria "alb-albastrilor".Cu acest succes, Kids Tampa a urcat pe loc de playoff, insa SR-ul ajunge fara ... citeste toata stirea