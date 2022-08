Kievul lui Lucescu, in playoff-ul pentru Liga Campionilor

Dinamo Kiev, antrenata magistral de Mircea Lucescu, care a implinit 77 de ani la finalul lunii trecute, a reusit o calificare miraculoasa in play-off-ul Ligii Campionilor.Dinamo Kiev s-a impus marti seara in Austria, cu Sturm Graz, scor 2-1, intr-un meci contand pentru mansa secunda a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor. Echipa antrenata de Mircea Lucescu s-a calificat in play-off-ul competitiei.In meciul disputat in Austria, la Graz, pe arena Graz Liebenau, Hojlund a deschis ... citeste toata stirea