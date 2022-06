Kirita propune un Dinamo "curat", din liga a patra

Dinamo Bucuresti a retrogradat in premiera in Liga 2, dupa "dubla" cu Universitatea Cluj, 0-2 si 1-1, in barajul pentru mentinere/promovare. Dinamo, care nu retrogradase niciodata, este al doilea cel mai titrat club din Liga 1, cu 18 campionate castigate si 13 Cupe ale Romaniei.In afara rezultatelor sportive dezastruoase, "ros-albii" se confrunta cu mari probleme financiare si au nevoie de un investitor important. Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar de la Dinamo, a anuntat ca sunt ... citeste toata stirea