Klopp: "Nu voi antrena la RedBull"

Jurgen Klopp (foto) a intarit faptul ca nu va fi antrenorul unei echipe aflate sub patronajul grupului de bauturi energizante Red Bull, dar a adaugat si faptul ca nu poate spune ca nu va mai fi din nou antrenor vreodata in viata sa, conform DPA."Nu voi fi antrenorul unei echipei Red Bull, este un angajament limpede. Planul este complet diferit si nu voi fi inlocuitorul unuia dintre antrenorii de la Red Bull", a spus Klopp, marti, la prezentarea oficiala in calitate de responsabil global ... citește toată știrea