Koulibaly a ajuns la Chelsea la apusul carierei

Fundasul senegalez Kalidou Koulibaly - foto - (31 de ani) mai are un an de contract cu Napoli, dar a ajuns la un acord pentru un transfer la Chelsea Londra. FC Barcelona, Chelsea si Juventus l-au "tintit" pe Koulibaly, iar echipa londoneza a castigat "lupta". Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anuntat ca agentul lui Koulibaly s-a intalnit cu fotbalistul marti, la Milano. Cei doi au convenit in privinta contractului la Chelsea. Kalidou Koulibaly va semna un contract pe trei sezoane cu Chelsea ... citeste toata stirea