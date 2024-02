Krasniqi nu justifica milionul dat pe el, de Rapid

In aceasta iarna, Rapid a "spart banca" si a transferat jucatori in valoare de 2,8 milioane de euro. Cel mai scump jucator adus in Giulesti a fost Ermal Krasniqi - foto - (25 de ani), pe care sefii formatiei din Bucuresti au platit pentru a il aduce de la CFR Cluj nu mai putin de un milion de euro. De cand a ajuns la Rapid, fotbalistul din Kosovo a evoluat in trei partide pentru formatia lui Cristiano Bergodi, timp in care a marcat si un gol, chiar la debut impotrivit celor de la FCU Craiova. ... citește toată știrea