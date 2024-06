Krisztian Szabo continua la Corona

Krisztian Szabo ramane la echipa de hochei a Coronei. La cei 28 de ani, Krisztian are o experienta indelungata in Erste Liga, dar si in EBEL.Hocheistul a ajuns la Brasov inainte de sezonul 2022-2023, iar acum isi prelungeste intelegerea pentru inca doua sezoane.In stagiunea 2023-2024 , Krisztian a jucat 41 de meciuri in Erste Liga, unde a inscris trei goluri si a asistat la alte doua, ... citește toată știrea