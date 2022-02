KSE - SR 0-2 si Sepsi II - Rasnov 2-2, in amicalele de la mijlocul saptamanii

Doua dintre cele trei echipe brasovene din Liga a 3-a au sustinut partide amicale la mijlocul acestei saptamani.La Targu Secuiesc, SR Brasov a invins echipa locala KSE, colega in Seria a 5-a, scor 2-0. Golurile formatiei brasovene au fost inscrise de Linguraru si Sandu. "Am controlat complet partida, cu foarte multe sanse de gol. Faptul ca am reusit sa fructificam doar doua ma ingrijoreaza putin, dar altfel sunt incantat ca imbunatatim automatismele, presam adversarul, controlam jocul si ... citeste toata stirea