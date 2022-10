Kylian Mbappe are cel mai mare salariu din istoria sportului

PSG a "spart banca" pentru a plati sumele uluitoare, care depasesc jumatate de miliard de euro. Kylian Mbappe (foto) ar avea un contract de 630 de milioane de euro pe trei sezoane la PSG, cel mai mare din istoria sportului, anunta Le Parisien. Francezul ar putea primi pana la 630 de milioane de euro brut (n.r. in jur de 280 de milioane de euro net) pe parcursul celor trei ani, pana in 2025. Conform sursei citate, el ar avea un salariu de 72 de milioane de euro brut pe an, dar si un bonus de ... citeste toata stirea