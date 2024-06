Kylian Mbappe musca mana care l-a hranit

Declatiile facute marti de Kylian Mbappe (foto) legate de PSG au adus nemultumire la clubul parizian, o sursa declarand pentru AFP ca jucatorul "nu are absolut nicio clasa". Kylian Mbappe a vorbit marti, in cadrul unei conferinte de presa, despre ultimul sau sezon complicat la Paris, spunand ca Luis Enrique si Luis Campos l-au "salvat". Asta pentru ca Nasser Al-Khelaifi planuia sa-l tina pe tusa pentru tot sezonul, deoarece a refuzat prelungirea contractului. "Ar fi ca si cum as scuipa in ... citește toată știrea