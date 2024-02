Kylian Mbappe, rugat de fanii lui PSG sa ramana la echipa

Kylian Mbappe, vedeta celor de la PSG, se afla in ultimele sase luni de contract. Daca Florentino Perez, presedintele celor de la Real Madrid, il asteapta pe superstarul francez in Spania, cei de la PSG spera sa ajunga la o intelegere cu starul francez pentru prelungirea contractului. Fanii lui PSG urmaresc atent "telenovela Mbappe" si isi doresc ca preferatul lor sa le dea o noua lovitura celor de la Real Madrid, la fel ca in ... citește toată știrea