Kylian Mbappe si-a spart nasul la primul meci

Kylian Mbappe, capitanul selectionatei Frantei, a suferit o fractura nazala in cursul meciului castigat la limita in fata Austriei (scor 1-0), luni seara la Dusseldorf, in cadrul Grupei D a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, informeaza AFP.Mbappe s-a accidentat in minutul 86 al jocului, dupa o ciocnire cu fundasul austriac Kevin Denso, in timp ce incerca sa loveasca mingea cu capul. Starul Les Bleus a parasit terenul cu nasul insangerat, primind si un cartonas galben pentru ca a ... citește toată știrea