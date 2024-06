Kylian Mbappe si Nikola Vlasic, primele "victime" de la Euro

Capitanul reprezentativei Frantei, Kylian Mbappe (foto stanga), care a suferit, luni, o fractura de nas in meciul cu Austria (1-0), nu va juca vineri, la Leipzig, impotriva Tarilor de Jos. Kylian Mbappe, care a suferit luni o fractura de nas in meciul cu Austria (1-0), nu va juca vineri, la Leipzig, impotriva Olandei. Decizia a fost luata acum, avand in vedere intensitatea traumei, timpul necesar pentru confectionarea unei masti si timpul minim de care jucatorul va avea nevoie pentru a se ... citește toată știrea