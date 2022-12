Kylian Mbappe vorbeste pe mai multe voci

Kylian Mbappe (24 de ani) si Adrien Rabiot (27 de ani) sunt coechipieri la nationala Frantei, vicecampioana mondiala in Qatar, unde a fost invinsa de Argentina in finala. Cei doi au o relatie buna, insa mijlocasul lui Juventus a recunoscut ca exista un element pe care nu il poate suporta la atacantul lui PSG, unul mai putin obisnuit: faptul ca isi "schimba" vocea in timpul interviurilor. Adrien Rabiot a spus ca e o mare diferenta intre cum suna vocea lui Kylian Mbappe in discutiile amicale din ... citeste toata stirea