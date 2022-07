Kyrgios si Tsitsipas si-au aflat pedepsele dupa scandalul de la Wimbledon

Stefanos Tsitsipas si Nick Kyrgios au fost amendati, duminica, de All England Tennis and Croquet Club, ca urmare a comportamentului lor la meciul din turul trei al turneului de la Wimbledon, informeaza AFP.Grecul va trebui sa achite 10.000 de dolari pentru ca a trimis o minge in tribuna, iar australianul a fost amendat cu 4.000 de dolari pentru ca a spus o obscenitate.Duelul dintre grecul Stefanos Tsitsipas (locul 5 ATP) si Nick Kyrgios (locul 40), din runda a 3-a de la Wimbledon, s-a terminat ... citeste toata stirea