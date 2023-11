Gigi Becali a luat foc dupa derby-ul pierdut de FCSB, scor 1-2, pe teren propriu in fata Rapidului si a anuntat primele masuri drastice la echipa pe care o patroneaza. Finantatorul "ros-albastrilor" a hotarat ca Rotariu sa plece din tabara vicecampioanei en-titre cand ii expira contractul, adica in vara anului 2024. "L-am luat pe Rotariu, am crezut ca fac ceva, asta e, am dat-o in bara, am dat chix. Am crezut in el, mi-a placut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie sa iau neaparat un atacant ... citeste toata stirea