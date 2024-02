Fostul fotbalist al Barcelonei si al nationalei Braziliei, Dani Alves, a comparut luni in fata instantei, fiind acuzat de violarea unei femei de 23 de ani intr-un club de noapte din Barcelona, relateaza The Guardian. Alves, in varsta de 40 de ani, se confrunta cu probe stiintifice si video acuzatoare, precum si cu marturiile martorilor.Acuzarea va sustine ca Alves s-a intalnit cu femeia in zona VIP a clubului de noapte Sutton in data de 30 decembrie 2022. Dupa ce le-a cumparat o bautura ei si ... citeste toata stirea