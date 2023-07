Darius Olaru (25 de ani) si Florinel Coman (25 de ani) au suferit accidentari in timpul meciului cu U Craiova 1948, castigat de FCSB 3-1. Niciunul nu s-a accidentat grav si ar putea juca in meciul din etapa a doua, cu Dinamo, programat sambata, de la ora 21:30, in direct la Digi Sport 1. Insa doar Florinel Coman va fi pe teren. Darius ... citeste toata stirea