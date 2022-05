La meciuri, Vali Negru a luat obiceiul lui Carlo Ancelotti

Vali Negru (foto) a preluat obiceiul lui Carlo Ancelotti, pe banca tehnica. Fostul jucator de la Rapid, in prezent la carma echipei a doua a giulestenilor, a dezvaluit cum traieste meciurile de pe margine. Vali Negru (39 de ani) a revenit in Giulesti ca antrenor la echipa a doua, dupa ce a bifat performante rasunatoare ca jucator. Fostul mijlocas a facut parte din echipa "UEFAntastica" a Rapidului si a ramas in inimile suporterilor "alb-visinii". Dupa doua perioade petrecute ca jucator la Rapid, ... citeste toata stirea