La revedere, SR Brasov

SR Brasov a oficializat despartirea de antrenorul Rares Forika, dar si de Horia Popa din functia de manager. Clubul brasovean a anuntat de asemenea ca reunirea echipei va avea loc pe data de 15 iulie.Daca pentru Horia Popa decizia vine in contextul volumului de munca coroborat cu situatia personala, Rares Forika a ales deja viitoare provocare, antrenor secund la CSM Focsani in liga a doua. Mai mult, Horia Popa va ramane alaturi de club. Desi au retrogradat sportiv in liga a patra, ... citește toată știrea