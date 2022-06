Ladislau Boloni le da peste nas sefilor FRF

Antrenorul lui Metz a fost in negocieri pentru preluarea postului de selectioner, insa nu a ajuns la un numitor comun cu Razvan Burleanu. La scurt timp, Edi Iordanescu a fost numit in functie. FRF i-a propus lui Boloni (foto) un contract valabil pe 2 ani, ce are ca obiectiv calificarea echipei nationale la EURO 2024. In schimb, antrenorul si-a dorit un contract pe 4 ani, timp in care sa reconstruiasca nationala Romaniei. De asemenea, FRF a impus a o clauza prin care putea sa dea afara ... citeste toata stirea