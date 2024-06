Larissa Araujo si Bianca Curment intaresc echipa Coronei pentru sezonul urmator

Alte doua mutari pentru echipa de handbal a Coronei. Trupa "galben-albastra" se intareste cu o extrema foarte experimentata, brazilianca Larissa Araujo. Aceasta este componenta a nationalei Braziliei, cu care va participa vara aceasta la Jocurile Olimpice de la Paris. Noua extrema a Brasovului a mai jucat in Romania la Magura Cisnadie, U Cluj si Minaur Baia Mare. Ultima sa echipa a fost Dunarea Braila, cu care a ajuns pana in Final Four EHF European League, in sezonul care tocmai s-a incheiat. ... citește toată știrea