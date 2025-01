Laurentiu Lica, de la Corona Brasov, singurul antrenor din Romania cu o pizza care-i poarta numele!

Laurentiu Lica, antrenorul anului. Dupa mai putin de zece zile de pauza, voleiul romanesc isi reia meciurile. Programata sambata, de la ora 17.00, la Bucuresti, prima partida a anului, Steaua - Corona Brasov, il are in prim-plan chiar pe cel care a cucerit titlul de antrenor al anului 2024, Laurentiu Lica. Dincolo de calitatile sale, tehnicianul brasovenilor are si o particularitate: e singurul antrenor cu o pizza botezata dupa el!Chiar daca a devenit campion cu Corona, Laurentiu Lica este un ... citește toată știrea